محافظ قنا: تطوير منافذ البيع التابعة للمحافظة لاستيعاب منتجات مشروعات الأمن الغذائي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم مناقشة ملف تطوير منافذ البيع التابعة للمحافظة لاستيعاب منتجات مشروعات الامن الغذائي التي يتم تقديمها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الاسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة تلبيةً لاحتياجات المواطنين بمختلف مدنها، فضلا عن البعد الاجتماعي لهذه المشروعات في توفير فرص عمل مناسبة للشباب القنائي مما يساهم في تحقيق نوع من التنمية المستدامة بالمحافظة.

كما اوصي الداودي رؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة عمل لقاءات للمواطنين للاستماع الي شكواهم وللوقوف على حجم المشكلات التي قد تؤرقهم باعتبار المواطن شريك اساسي في وضع خطط التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية الحديثة مؤكدا على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن من اجل ارضاء المواطنين وسرعة الرد على الشكاوى المقدمة وايفادهم بالإجراءات القانونية المتبعة لحل مشاكلهم دون أي تعقيد.

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