عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من إنجيلا ميركل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقي اتصالًا هاتفيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبا عاجل منذ قليل.

وأكد الرئيس السيسي، أن القيم الدينية الإنسانية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب.

كما أكد الرئيس السيسي، انفتاح مصر للتعاون لطرح الأفكار في إطار دولي جماعي للوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة خطاب الكراهية على مستوى العالم.

وأشادت المستشارة الألمانية بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار.

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