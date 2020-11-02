ساوثهامتون يزف بشري سارة لجماهيره

أعلن نادي ساوثهامتون الإنجليزي لكرة القدم، أن مهاجمه داني إنجز، لا يُعاني من أي إصابة خطيرة، وذلك بعد ظهور نتيجو الأشعة التي أجراها اللاعب اليوم الإثنين.





وسجل إنغز هدفه الخامس هذا الموسم في فوز ساوثهامبتون 4-3 على أستون فيلا لكنه خرج قرب النهاية بعدما اصطدم بمنافسه لاعب الوسط محمود حسن (تريزيغيه).





وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون بعد المباراة إن الإصابة في ركبته اليسرى "لا تبدو جيدة"، لكن النادي قال اليوم إن المؤشرات الأولية تظهر أن اللاعب سيعود أسرع مما كان متوقعا في البداية.





وأضاف النادي في بيان "عقب خضوعه للفحص مساء أمس الأحد، أجرى النادي تقييماً إضافياً لإنغز هذا الصباح وستتم متابعته طوال الأسبوع".





وسينتظر هازنهوتل أيضا نتيجة فحص لياقة المدافعين رايان برتران ويان بيدناريك بعد خروجهما من الملعب للإصابة.





ويحتل ساوثامبتون المركز الرابع برصيد 13 نقطة من سبع مباريات وسيستضيف نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة المقبل.



