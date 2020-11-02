وزير الزراعة يبحث مع سفير جنوب السودان آفاق التعاون الزراعي بين البلدين

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم السيد جوزيف موم مجاك سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الزراعي بين البلدين

جاء ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتطوير علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان في جميع المجالات. 

وأكد القصير أن الاجتماع بحث أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان في مختلف المجالات الزراعية واهمها الإنتاج الحيواني وانشاء مزرعة نموذجية نباتية حيوانية سمكية وذلك تنفيذا لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين الشقيقين. 

من جانبه قال سفير جنوب السودان إنه بحث مع وزير الزراعة الاعداد للزيارة المرتقبة لوزير الزراعة بجنوب السودان لمصر كما أشاد بالجهود المصرية نحو دعم التنمية في دولة الجنوب. 

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة. 

اقرأ أيضا.. 

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضيعن فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانى أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة.

 ‏واضاف القصير انه على مدار العام الماضى 2019 كثف الحجر الزراعى المصرى مفاوضاته مع الجانب اليابانى

 حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الاجراءات التشريعيه والتنفيذيه اللازمه فى اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني امام اصناف الموالح المصريه في الجريده الرسميه اليابانية اليوم 2 نوفمبر 2020.

 ‏ومن جانبه قال د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري أن فتح السوق اليابانى بمثابة التحدى الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى فى السنوات الاخيره في مجال فتح الأسواق الجديده وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب اليابانى وصعوبة المفاوضات إلأ أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من ٢٠١٩ وحتى الان واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول فى تصدير البرتقال لجميع دول العالم.

 ‏والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت ال 4.5 مليون طن خلال هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية. 

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

مدرب الرجاء يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ 33 دقيقة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ نصف ساعة

الأهلي يدرس تأجيل انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر بسبب «فضل»

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

03:29 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه