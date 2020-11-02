وزير الزراعة يبحث مع سفير جنوب السودان آفاق التعاون الزراعي بين البلدين

اليوم السيد جوزيف موم مجاك سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الزراعي بين البلدين



جاء ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتطوير علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان في جميع المجالات.



وأكد القصير أن الاجتماع بحث أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان في مختلف المجالات الزراعية واهمها الإنتاج الحيواني وانشاء مزرعة نموذجية نباتية حيوانية سمكية وذلك تنفيذا لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين الشقيقين.



من جانبه قال سفير جنوب السودان إنه بحث مع وزير الزراعة الاعداد للزيارة المرتقبة لوزير الزراعة بجنوب السودان لمصر كما أشاد بالجهود المصرية نحو دعم التنمية في دولة الجنوب.



حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.



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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضيعن فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانى أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة.



‏واضاف القصير انه على مدار العام الماضى 2019 كثف الحجر الزراعى المصرى مفاوضاته مع الجانب اليابانى



حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الاجراءات التشريعيه والتنفيذيه اللازمه فى اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني امام اصناف الموالح المصريه في الجريده الرسميه اليابانية اليوم 2 نوفمبر 2020.



‏ومن جانبه قال د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري أن فتح السوق اليابانى بمثابة التحدى الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى فى السنوات الاخيره في مجال فتح الأسواق الجديده وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب اليابانى وصعوبة المفاوضات إلأ أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من ٢٠١٩ وحتى الان واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول فى تصدير البرتقال لجميع دول العالم.



‏والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت ال 4.5 مليون طن خلال هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية.

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي