تشجير المداخل الرئيسية بمراكز قنا مع مراعاة التنسيق الشجري

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، إنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالاهتمام بمستوي النظافة ورفع نواتج تطهير الترع اولا بأول وتشجير المداخل الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة سواء على الطرق الزراعية أو الطرق الصحراوية.

وشدد على ضرورة مراعاة التنسيق التشجيري بشكل يعكس المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة وبما يساهم في منح الشوارع مظهرا لائقا يبعث الراحة النفسية والهدوء الداخلي لدى المواطنين.

واكد على استعدادات الوحدات المحلية لاستقبال موسم قصب السكر حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تم الاتفاق عليها مع رؤساء مصانع السكر بالمحافظة ومسئولي المرور في وقت سابق والتي تضمنت بعدم السماح لجرارات نقل القصب بالمبيت بالشوارع والطرق الرئيسية مع الالتزام بوضع العلامات الإرشادية والمثلثات الفسفورية العاكسة وكذلك عدم السماح لها بالسير بحمولة أكثر من 2 مقطورة منعًا لوقوع حوادث وحفاظا على سلامة المواطنين ومصادرة الجرارات التي يقودها أطفال تحت السن القانوني.

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