"أسامة النجيفي".. مدير المشروع الإرهابي التركي بالعراق (فيديوجراف)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
Advertisements


كشف فيديوجراف بأن أسامة النجيفي يلعب دور هام في دعم تحركات أردوغان في العراق، وأوضح بأن الرئيس التركي يستغل "النجيفي" لنشر الإرهاب بالعراق. 

 

كما أن السياسي العراقي المشبوه هو الذراع الذي يتحرك به أردوغان بالعراق.. فماذا قدم "النجيفي" من تسهيلات لتنفيذ مخطط تركيا الإرهاب بالعراق؟

 

رجل أردوغان بالعراق على اتصال دائم بالسفير التركي ببغداد لتلقي التعليمات، وساهم في تنفيذ استراتيجية وسياسات تركية الطائفية ودعم سياسيين طائفيين ، ساهم في السماح لتركيا بعبور 200 سيارة رباعية الدفع ومصفحة للعراق ، ساهمت تلك السيارات بتامين قوة من عناصر داعش عندما دخل الجيش الموصل ، تأمين عناصر داعش أمام قوات الجيش ساهم في استمرار العمليات الإرهابية بالبلاد.. فإلى متى يظل ولاء "النجيفي" إلى تركيا؟

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أبي

أخبار تهمك

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ أقل من ساعتين

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يدرس تأجيل انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر بسبب «فضل»

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ نصف ساعة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 18 ساعة

مدرب الرجاء يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

"آخرها شمال سوريا".. الانتهاكات التركية للأراضي العربية في عهد الطاغية أردوغان

أسامة النجيفي.. تاريخ من العمالة لصالح تركيا

علي كامل يكتب: النجيفي وتمثيله لأجندت تركيا بالعراق

أبو بكر أحمد يكتب: أسامة النجيفي.. الإخواني الذي يدعم الارهاب لأجل أردوغان

إذاعة "صوت العراق": هناك دور خطير تلعبه تركيا الآن ضد العراق بقيادة أسامة النجيفي

تقرير يكشف عن ترابط النجيفي وحزب العدالة والتنمية التركي بمصالح اقتصادية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

03:29 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه