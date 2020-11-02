عاجل.. السيسي: القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس السسي، أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب.

كما أكد الرئيس السيسي، انفتاح مصر للتعاون لطرح الأفكار في إطار دولي جماعي للوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة خطاب الكراهية على مستوى العالم.

أخبار تهمك

الأهلي يدرس تأجيل انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر بسبب «فضل»

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مدرب الرجاء يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ 33 دقيقة

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ نصف ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

03:29 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه