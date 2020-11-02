محافظ قنا: 510 مليون جنيهًا لدعم مشروعات الشباب وريادة الأعمال من "مشروعك"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، إنه تم التأكيد على ضرورة تشجيع الشباب على تبني فكر ريادة الاعمال واقامة مشروعات خاصة يديرونها بأنفسهم لافتا الي ضرورة شرح المزايا المقدمة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك).

وأشار الى أنه يتم تذليل كافة العقبات أمام المتقدمين ومنحهم دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات التي يطمحون بتنفيذها، مؤكدا على ان المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض المحافظة وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين.

وأوضح أن اجمالي عدد المستفيدين من المشروع بلغ 6470 مستفيد بقيمة استثمارية بلغت حوالي 510 مليون جنيها.

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