السلطان زلاتان.. تعرف على أرقام إبراهيموفيتش مع ميلان في الموسم الحالي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أثبت الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن العمر مجرد رقم، بعد الأداء المذهل الذي يقدمه رفقة فريقه إيه سي ميلان الإيطالي في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، رغم بلوغه عامه الـ39 مطلع الشهر الماضي.

إبراهيموفيتش انتقل لنادي إيه سي ميلان منتصف الموسم الماضي 2019 – 2020 قادمًا من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وخاض مع الفريق 20 مباراة (18 مباراة بالدوري الإيطالي – 2 في كأس إيطاليا)، بإجمالي دقائق لعب فعلية (1509 دقيقة)، سجل 11 هدفاً وصنع 5 أهداف أخري لزملائه.

تعرض إبراهيموفيتش للإصابة بفيروس كورونا مطلع هذا الموسم 2020 – 2021 وغاب عن عدد مباريات لفريقه قبل تعافيه من الفيروس اللعين، ورغم توقعات البعض تراجع مستواه بسبب عامل السن والإصابة المبكرة في بداية الموسم، إلى أنه عاد بشكل مذهل وقدم انطلاقة رائعة بالموسم الحالي تنبأ بأرقام غير مسبوقة له مع ميلان.

إبراهيموفيتش خاض مع ميلان 4 مباريات في الدوري الإيطالي بالموسم الحالي بإجمالي دقائق لعب فعلية (360 دقيقة)، سجل 7 أهداف، وصنع هدف وحيد، وحصل على بطاقتين صفراء.

بينما خاض 3 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي، بإجمالي دقائق لعب فعلية (201 دقيقة)، سجل هدف وصنع هدف وحيد.

ويعد إبراهيموفيتش واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم لعب للعديد من الأندية خلال مشواره الكروي منهم، مالمو السويدي وأياكس الهولندي، ويوفنتوس وإنتر ميلان وإيه سي ميلان في إيطاليا، وبرشلونة الاسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الانجليزي ولوس أنجلوس الأمريكي.

حقق النجم السويدي العديد من البطولات خلال مسيرته الكروية أبرزها، الدوري الإيطالي 4 مرات، والدوري الإسباني، والدوري الإنجليزي، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس السوبر الإيطالي 3 مرات، والدوري الفرنسي 4 مرات، والدوري الهولندي، وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

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