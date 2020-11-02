عاجل.. السيسي يوجه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبا عاجل منذ قليل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس يتابع مخطط التطوير العمراني للمحافظات وحصر الأراضي الفضاء على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي، بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات.

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