مسؤولون داخل الحجر الصحي في موجة كورونا الثانية.. اعرفهم

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إصابات متزايدة وإجراءات مشددة.. هكذا يبدو الحال فى الكثير من دول العالم التى تشهد زيادة ملحوظة فى أعداد حالات الإصابة والوفاة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فى موجة ثانية، تحصد الكثير من الأرواح، وتضع أعدادا هائلة من المصابين قيد الاحتجاز فى مستشفيات العزل.



وفى حين يبدو الأمر أكثر ضراوة من الموجة الأولى، التى خلفت أعدادا هائلة من الضحايا، بين حالات إصابة ووفاة، تفرض دول عدة قيودا، جات تباعا لإجراءات الغلق التى اتخذتها تدريجيا، من خلال تشديد الإجراءات الاحترازية، للسيطرة على الموقف المتأزم، والحد من الانتشار السريع للفيروس، الذى كان وما زال مصدر قلق لدى الكثير من الحكومات والشعوب، على حد سواء، نظرا لعدم القدرة على تقليل رقعة انتشاره، والسيطرة عليه، فكسرت دول عدة حاجز المليون إصابة، فى حين يسابق الباحثون والأطباء المن، من أجل إنتاج وتطوير لقاح فعال لعلاج الفيروس، وتتابع منظمة الصحة العالمية التجارب التى تجرى على تلك اللقاحات للتأكد من فعاليتها، قبل طرحها للتعاطى والتداول بين المرضى، غير أن أحدها لم تثبت فعاليته حتى الآن، وتظل جميع اللقاحات قيد الدراسة والتجربة.



وفى تلك الأثناء، ومع الانتشار السريع للفيروس فى مختلف الدول، لم يكن المسؤولون بمنأى عن خطر الإصابة بالفيروس، حتى إن عددا منهم بقى قيد الإقامة فى الحجر الصحى، بعد التأكد من إصابتهم بالفيروس، وبعدما أثبتت الفحوصات والتحاليل إيجابية حالاتهم للمرض.



وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" عددا من المسئولين الذين دخلوا الحجر الصحى خلال موجة كورونا الثانية:







وزير الصحة البرازيلى



فى 21 أكتوبر الماضى، ثبتت إصابة إن وزير الصحة البرازيلى، إدواردو بازويلو، بفيروس كورونا، كما أصيب ما يقرب من نصف مجلس وزراء الرئيس اليميني جاير بولسونارو المكون من 23 عضوا بفيروس كورونا، بالإضافة إصابة الرئيس وزوجته بالمرض في يوليو.



قالت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن بازويلو خرج من المستشفى بعدما تعرض قبل يومين للجفاف وتم تشخيصه في وقت سابق بالإصابة بكورونا.







الرئيس الجزائرى



أعلنت الرئاسة الجزائرية دخول الرئيس عبد المجيد تبون، الى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.



وشددت الرئاسة على أن الحالة الصحية للرئيس تبون لا تستدعي القلق، مؤكدة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه ولم توضح الرئاسة سبب دخول تبون المستشفى.



وفى وقت سابق، تم الإعلان عن أن الرئيس الجزائرى سيخضع لحجر صحي لمدة 5 أيام بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.







الرئيس البولندى



أصيب الرئيس البولندي أندريه دودا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وتكافح بولندا الزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تقوم بفرض قيود جديدة في محاولة لتفادي الإغلاق الكامل.







وزير خارجية سلوفينيا



أصيب أنزيه لوجار وزير خارجية سلوفينيا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بعد أن قام بجولة فى إستوتيا وليتوانيا ولاتفيا.



وأثبتت الفحوص التى أجراها لوجار إصابته بالفيروس، وذكرت وزارة الخارجية أن الوزير لا يعانى من أى أعراض للمرض وأجرى له فحص اعتيادى، وأنه سيعزل نفسه لمدة 10 أيام كما سيفعل مخالطوه.



وكانت سلوفينيا قد أعلنت حظر التجول، وعزلًا جزئيًا، بعد أن ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بنحو ضعفين خلال الأسبوعين الماضيين.







رئيس الوزراء البلغارى



أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، أن نتيجة فحصه للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت إيجابية.



وأوضح بوريسوف، عبر حسابه على "فيسبوك"، أنه سيبقى في المنزل لتلقي العلاج امتثالا لتوصيات فريقه الطبي.



وكان بوريسوف و3 وزراء من حكومته يخضعون للحجر الصحي بعد مخالطتهم لمصاب في وقت سابق.







إصابة 3 من كبار مستشاري نائب ترامب بفيروس كورونا



أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إصابة 3 على الأقل من كبار مستشاري نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا.



وفي وقت سابق، أعلنت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، إصابة ابنها بارون البالغ من العمر 14 عاما بفيروس كورونا، وأنه لم تظهر عليه أعراض المرض.



وقالت: "هو لحسن الحظ مراهق قوي ولم تظهر عليه أعراض"، مضيفة أن نتائج فحوصه تحولت إلى سلبية.









وزيرة الدفاع الألمانية



ودخلت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنباور، الحجر الصحي، بعد مخالطتها لمصاب بفيروس كورونا المستجد.



وأصدرت وزارة الدفاع الألمانية، بيانا، قالت فيه إن نتيجة الاختبار الأول الذي خضعت له كرامب كارنباور، التي تتزعم أيضا الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، جاءت سلبية.



ومن المقرر أن يستمر التدبير الاحترازي، 6 أيام.







رئيس وزراء جورجيا



قال رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا، إنه قرر الدخول فى عزلة ذاتية، بعد تأكيد إصابة أحد العاملين معه بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف جاخاريا،، في بيان نشره المكتب الصحفي للحكومة الجورجية: "للأسف، لا بد لي من العمل في نظام مختلف، يوم أمس أكد الموظف الذي كنت على اتصال لفترة طويلة الأمد معه، أن اختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لذلك دخلت في العزلة الذاتية وسأستمر في العمل بهذا الوضع".