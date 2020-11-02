وزارة قطاع الأعمال تبدأ مناقشة الملاحظات حول لائحة الموارد البشرية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
Advertisements
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في مناقشة المقترحات والملاحظات الواردة من الشركات التابعة لها واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية، والتي وردت حتى الآن من أكثر من 100 جهة ما بين شركات ولجان نقابية.

وترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أول الاجتماعات الخاصة بمناقشة هذه الملاحظات مع فريق العمل بالوزارة المكلف بتجميع ومراجعة الملاحظات حول مسودة اللائحة.. وقد تمت الاستجابة للعديد من الملاحظات الواردة.

ومن المقرر عقد اجتماعات لاحقة على مدار الأسبوع الجاري لاستكمال مناقشة الملاحظات الواردة من الشركات واللجان النقابية.

أخبار تهمك

الأهلي يدرس تأجيل انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر بسبب «فضل»

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 5 ساعات

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الرجاء يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ نصف ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

03:29 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه