دعم المثليين..مالا تعرفه عن خالد أبو النجا في يوم ميلاده

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يحل اليوم 2 نوفمبر عيد ميلاد الفنان خالد أبو النجا والذي بدأ حياته الفنية كمذيع تليفزيوني ثم دخل إلى عالم الفن.



شارك "أبو النجا" في عدد من الأعمال الفنية أهمها "ملك وكتابة" و"واحد صفر"و "حب البنات".



آثار الفنان خالد أبو النجا الجدل وذلك عقب دفاعه عن المثليين قائلا: "العالم يعتذر عن الجهل ويتقدم، ‏للمرة الألف علم الرينبو لا يمثل غير حقيقة مؤكدة علميا وهي أن هناك أطيافا للحب كما النور بأطيافه.. مطاردة هذا العلم عك! من يخاف هذه الحقيقة وهذا المعني المسالم فهو أحد أسباب معاناة المثليين، ‏المثلية ليست اختيارا ولا مرضا ولا انحرافا سلوكيا ولا حراما، كل هذا الجهل بمصر ".