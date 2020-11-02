البورصة الأمريكية تتعافي بالمستهل مع ترقب الانتخابات الرئاسية





تعافت البورصة الأمريكية فى مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، ليربح "داو جونز" أكثر من 350 نقطة، مع ترقب انتخابات الرئاسة.









ويأتي صعود "وول ستريت" بأن عانت أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس الماضي.





وينتظر المستثمرون باهتمام لانتخابات الرئاسة الأمريكية غداً الثلاثاء، مع حقيقة تقدم جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استطلاعات الرأي.





فيما لا تزال إصابات كورونا المتزايد محط اهتمام الأسواق بعد أن انضمت بريطانيا إلى الدول الأوروبية التي أعلنت تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.3 المائة أو ما يعادل 352 نقطة، ليسجل مستوى 26853.9 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة إلى 3306.5 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.8 بالمائة إلى 11003.7 نقطة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 94.12.