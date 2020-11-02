بالأرقام.. تفاصيل حملة صحية مكبرة تغلق 101 منشأة وتعدم أغذية فاسدة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكنت حملات صحية مكبرة، شنتها ادارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة، من غلق 101 منشأة وتحرير 150 محضر واعدام 3 طن اغذية في حملة صحية بالدقهلية. 


جائت الحملات بناءً على توجيهات الدكتور ايمن مختار - محافظ الدقهلية وتكليف من الدكتور سعد مكى – وكيل وزارة الصحة.

قامت الحملات بالمرور على 280 منشأة غذائية تشمل محلات بيع المخبوزات والمطاعم ومصانع المشروبات، وتم التوصية بغلق 101 منشاة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص

كما تم تحرير 150 محضر لوجود نقص اشتراطات وعدم حمل شهاده صحية، واعدام 3052 كيلو أغذية متنوعة و310 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي كما تم سحب 390 عينة لتحليلها والتأكد من مطابقاتها للمواصفات.


وأكد وكيل صحة الدقهلية علي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين.


وقامت الحملات بالمرور على 280 منشأة غذائية تشمل محلات بيع المخبوزات والمطاعم ومصانع المشروبات، وتم التوصية بغلق 101 منشاة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص

كما تم تحرير 150 محضر لوجود نقص اشتراطات وعدم حمل شهاده صحية، واعدام 3052 كيلو أغذية متنوعة و310 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي كما تم سحب 390 عينة لتحليلها والتأكد من مطابقاتها للمواصفات.


وأكد وكيل صحة الدقهلية علي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين.
بالأرقام.. تفاصيل حملة صحية مكبرة تغلق 101 منشأة وتعدم أغذية فاسدة
بالأرقام.. تفاصيل حملة صحية مكبرة تغلق 101 منشأة وتعدم أغذية فاسدة
بالأرقام.. تفاصيل حملة صحية مكبرة تغلق 101 منشأة وتعدم أغذية فاسدة
بالأرقام.. تفاصيل حملة صحية مكبرة تغلق 101 منشأة وتعدم أغذية فاسدة
بالأرقام.. تفاصيل حملة صحية مكبرة تغلق 101 منشأة وتعدم أغذية فاسدة
بالأرقام.. تفاصيل حملة صحية مكبرة تغلق 101 منشأة وتعدم أغذية فاسدة

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