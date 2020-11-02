رئيس جامعة الأزهر يتفقد إنشاءات المسجد الجديد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهز، إنشاءات المسجد الجديد الذي يقام في حرم الجامعة بمدينة نصر بالجهود الذاتية؛ حيث تفقد رئيس الجامعة تصميم المسجد من الداخل والخارج، وصحن المسجد، والمصلى.

وأشاد رئيس الجامعة بالإنشاءات المقامة، كما أشاد بجهود أهل الخير ممن أسهموا في تأسيس بيت من بيوت الله -عز وجل- داعيًا المولى -عز وجل- أن يجزي القائمين على هذا العمل خير الجزاء.

جدير بالذكر أن هذا المسجد الذي يقام بالجهود الذاتية يخدم العاملين في إدارة الجامعة بمدينة نصر.

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