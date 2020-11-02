فيروس كورونا يضرب دينامو كييف قبل مواجهة برشلونة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
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بات نادي دينامو كييف الأوكراني، في موقف صعب للغاية، قبل مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، حيث أعلن النادي إصابة ستة من لاعبيه وخمسة من أعضاء طاقمه الإداري والفني بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح في بيان: "أظهرت الفحوص نتائج إيجابية للاعبي الفريق جورجي تسيتايشفيلي ودينيس غارماش وميكل دويلوند وألكسندر كارافايف وتودور بيلوتسي وميكولا شارارينكو".

وأضاف: "كما ظهرت نتائج مساعد المدرب إيميل كاراس وأربعة من طاقم الفريق إيجابية".

وأشار النادي إلى أنّ جميع المصابين بالفيروس عزلوا أنفسهم وفي صحة جيدة.

ويحتل دينامو المركز الثالث بالمجموعة السابعة بنقطة واحدة بفارق خمس نقاط خلف المتصدر برشلونة الذي يخوض اللقاء في إسبانيا يوم الأربعاء.

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