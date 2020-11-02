ناصيف زيتون يتصدّر في "يا عسل"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يحصد النجم ناصيف زيتون نجاحات أغنيته الجديدة "يا عسل"، فبعد مرور عشرة أيام على صدورها، ما زالت الأغنية تتصدّر قائمة أفضل الأغاني العربية على تطبيق Anghami، كما تصدّرت التريندينغ رقم واحد على YouTube لعدّة أيام في لبنان وعدّة بلدان عربية.
أمّا على تطبيق Spotify فقد نالت الأغنية من خلال شركة Watary على Take Over إبتداءاً من اليوم، فاحتلّت صورة غلاف الأغنية صفحات سبوتيفاي الرئيسيّة.
نذكر أنّ "يا عسل" هي من رصيد الألبوم الثالث لناصيف زيتون الذي توقّف فترة عن إصدار أغانيه تباعاً بسبب الأحداث اللبنانية وكورونا. ولكنّ تفوّق الأغنية كان كالمعتاد، ولم تؤثّر الأوضاع الراهنة على نجاحها، بالعكس كانت النتائج مذهلة. والفضل يعود للأفكار المبتكرة والإرادة الثابتة، فمع كلّ خطّة إطلاق أغنية جديدة لناصيف، ترافقها فكرة مرئية تعتمد أساليب متطوّرة من قبل فريق العمل في Music Is My Life بعيداً عن التقليد الموجود عامّة في العالم العربي.  
الحياة تستمرّ والأعمال الناجحة تعطي أملاً كبيراً بأنّ المستقبل القريب سيكون أفضل وأفضل. 

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