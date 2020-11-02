انتعاشة في سوق الصاغة مع تراجع أسعار الذهب

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:34 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
Advertisements

قال رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أن سوق الذهب تأثر بالتطورات العالمية و انتعشت الأسواق المصرية نسبيا مع انخفاض الأسعار و هبوط الاونصة العالمية تحت 1860 دولار.


وأوضح حامد، أن مبيعات المشغولات الذهبية ظهرت بصورة أكبر من الاسابيع الماضية حيث هبط جرام 21 الى  822 جنيه وكذلك عيار 18 إلى  705 جنيه وهى العيارات الأكثر انتشاراً بالصاغة المصرية وزاد الإقبال بصورة أكبر على الذهب الاستثماري خصوصا السبائك الصغيرة و الجنيهات ووصل سعر الجرام 24 الى 939 جنيه و سعر جنيه الذهب إلى  6570 جنيه .

 

وذكرت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها الاسبوعى، الصادر صباح اليوم،  ان الذهب انهى تداولات الشهر الثالث على التوالى على هبوط و يلامس مستوى 1860 دولار عكس توقعات المحللين و أنهى اسبوعه تحت مستوى 1880 دولار بسبب قوة الدولار و إقبال المستثمرين على بيع الذهب لتغطية المراكز المكشوفة.

 

 وتابع التقرير، أن الأونصة عادت للارتفاع نهاية الأسبوع بعد ان عجزت عن كسر الدعم 1860 دولار و ساعد الذهب على الصعود هو اقتراب الانتخابات و التهديد بأن الفوضى الخيار الأقرب إذا كانت النتائج غير حاسمة و مشكوك فى صحتها و سهل جدا ان ترى الاونصة تعود الى رالى ارتفاعات الأسعار و الشاهد على هذا ذكريات نوفمبر 2016 عندما كانت التوقعات لصالح هيلاري كلينتون و ظهرت النتيجة لصالح دونالد ترامب و معها صعر الاونصة من 1255 دولار بأكثر من 80 دولار و تلامس مستوى 1338 دولار و يزيد من هذه السيناريو بأن شخصية الرئيس دونالد ترامب صعب توقع تصرفاتها سواء فى حالة فوزه أو العكس و هذا يؤكد ان الذهب هو الكاسب الاكبر فى حالة فوز اى المرشحين و حدوث الفوضى و يمكن ان تتحقق توقعات المحللين و نرى الذهب فى قمة جديدة فوق 2074 دولار قبل نهاية العام .

 

وأكدت سبائك فى تقريرها، ان معطيات ارتفاع الأسعار تستمد دعمها من الموجة الثانية لكوفيد 19 وعودة الاقفالات لمعظم الدول الاوروبية ما يدعم صعود الذهب نظرا لزيادة السعى وراء الملاذات الآمنة و غياب شهية المخاطرة و الاستثمار و سيناريو الموجه الاولى يذكرنا بهبوط الذهب فى بداية الموجه فى فبراير الماضى وحده الصعود فى أغسطس الماضى و لهذا توقع صعود الاونصة باتجاه 2000 دولار يعتبر امر طبيعي .

 

وأشارت سبائك إلى ان قوة الدولار ارتبطت بقضية الحزم التحفيزية التى طالبت بها حكومة ترامب و صعد الدولار اندكس بعض الاتفاق على تأجيل الموافقة على الحزم التحفيزية بعد الانتخابات الامريكية و اصرت نانسى بيلوسى على التأجيل رغم رغبة الديمقراطيون و المرشح جون بايدن على زيادة الحزم الى رقم اكبر من 1.80 مليار دولار و طبيعى ان يهبط الذهب مع تأجيل الموافقة على الحزم التحفيزية و توقعات العودة للصعود مع الموافقة عليها .

 

وحول الفضة، ذكر تقرير سبائك بانها انهت أسبوعها عند 23.64 دولار للاونصة بفارق هبوط 0.70 سنتا عن سعر الافتتاح الاسبوعى متأثرة بقوة الدولار حيث صعد الدولار اندكس فوق 94 بعد ان كان مستقرا تحت 92 لأكثر من عدة أسابيع وهبطت الفضة تحت 22.74 دولار لأول مرة فى شهر اكتوبر و نتوقع ان تعود الفضة للصعود مع الذهب فى حالة زيادة التأزيم الحالى سواء من جانب كوفيد 19 أو حدة الانتخابات الأمريكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر الانتخابات الامريكيه اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

البنك الأهلي يُبرم 3 صفقات جديدة.. تعرف عليها

منذ نصف ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

وصول طفل المرور وأصدقاءه إلى سرايا النيابة للتحقيق معهم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يدرس تأجيل انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر بسبب «فضل»

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

تقرير يكشف أسباب تحقيق أسعار الذهب مستويات تاريخية في مصر

تقرير يتوقع تسجل سعر جرام الذهب ألف جنيه بعد صعوده 25 %

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2020.. المعدن الأصفر يستعد للموجة التصحيحية بعد صعوده لمستويات قياسية

تقرير: عودة الحركة إلى سوق الصاغة مع تراجع أسعار الذهب وانتعاش المبيعات

انتعاش سوق الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بدعم ارتفاع المبيعات

عودة الانكماش لسوق الصاغة مع بداية العام الدراسي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

03:29 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه