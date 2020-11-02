عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يقوم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة بتحرير محضر ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري.

ومن المنتظر أن يذهب كهربا إلى أحد أقسام الشرطة لتحرير محضر ضد فضل بعد تعدي الأخير عليه خلال مراسم تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري المصري أول أمس السبت عقب مواجهة طلائع الجيش.

وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم تقدمه بشكوى ضد فضل في اتحاد الكرة ولجنة الانضباط وذلك بعد التطاول الذي حدث من جانبه وتعديه على محمود "كهربا"  لاعب الفريق الأحمر خلال احتفالية تسليم درع الدوري إلى الأهلي أول أمس السبت.

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