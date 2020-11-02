تأجيل محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة متهمين بقتل متظاهري حدائق القبة

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أجلت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة اولي جلسات محاكمة 8 ضابط و3 امناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.. وذلك لجلسة 18 نوفمبر الجاري لإستكمال للمرافعة.



صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.



كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و3 امناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 اثناء أحداث شهر يناير.

