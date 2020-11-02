محافظ القطيف المكلف يلتقي أعضاء لجنة التنمية الأهلية بالقطيف

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:41 م
محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي
محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي
الفجر السعودي
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التقى محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي بمقر المحافظة اليوم ، مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف نبيل راشد الدوسري يرافقه رئيس لجنة التنمية الأهلية بالقطيف صلاح علي الدعلوج وأعضاء اللجنة ، بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد .


وقدم الدعلوج نبذه مختصره عن الأعضاء وأعمال اللجنة والخدمات التي تقدمها وبرامجها ومشاريعها المجتمعية القائمة والمستقبلية .


وعبر المحافظ عن تهنئته ومباركته لأعضاء اللجنة على فوزهم بالعضوية متمنياً لهم التوفيق ، مشيداً بما تقدمه اللجنة من برامج وفعاليات داخل نطاقها وحثهم على بذل المزيد ، منوهاً بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتلك اللجان الأهلية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكداً حرص صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه واهتمامهما ومساندتهما لما تقوم به اللجان من أنشطة ، لدورها المهم في المجتمع.

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