دائم التشاجر ويعذبها.. استمرار حبس المتهم بحرق والدته وقتلها بالهرم

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قرر قاصي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية، استمرار حبس ضابط متقاعد، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحرق والدته بالهرم.



وأفاد الجيران خلال التحقيقات، أنه قبل اشتعال النيران بالشقة، سمعوا صوت مشاجرة بين الأم ونجلها، بالاضافة أنه كان دائم التشاجر معها، وكان في بعض الأحيان يتعدى عليها بالضرب ويعذبها.



وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في وقت سابق، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة متفحمة عُثر عليها داخل شقة سكنية في منطقة فيصل، بالهرم، في محافظة الجيزة.



وكشفت التحقيقات، أن الجثة لسيدة سيتينة العمر، وأن ابنها وراء قتلها حسب شهود العيان، بعد سكب مادة تساعد على الاشتعال أدت لإشعال النيران ف الشقة.



وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ بنشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث و3 سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران.

