مهرجان Chauri Chaur الدولي يختار "روح أليفة" لتمثيل مصر في المهرجان

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

أعلن القائمون على   Chauri Chaura International Film Festival (CCGKP)عن اختيار فيلم "روح أليفة" للعرض الرسمي بالمهرجان الدولي الذي يقام في الهند، ويعد هذا نجاحًا جديدًا للفيلم القصير الذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير "خاص بالحيوانات" ضمن مهرجان Golden Bridge İstanbul Short Film Festival بتركيا، كما وصل إلى النهائيات بمهرجان أفلام أوروبا الشرقية المقام برومانيا، كما وصل الفيلم إلى التصفيات النصف نهائية بمهرجان جوائز الفيلم السويدي، كما تم اختياره أيضًا للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان مونتريال ومهرجان الأناضول الدولي ومهرجان First-Time Filmmaker الذي يقام في لندن ، كما سيعرض الفيلم في Lisbon Film Rendezvous بالبرتغال في يونيو المقبل.
ويدور الفيلم حول حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة، ويذكر أن أحداث الفيلم تم تصويرها في يوم واحد، بطولة الفنانة الشابة نسمة نور الدين، إخراج ومونتاج محمد سرحان، كتابة وإنتاج نسمة نور الدين وعلي قطب، تصوير كريم دياب، وقامت برسم البوستر الخاص بالفيلم الفنانة سما عبد الرحمن.

أخبار تهمك

وصول طفل المرور وأصدقاءه إلى سرايا النيابة للتحقيق معهم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ أقل من نصف ساعة

البنك الأهلي يُبرم 3 صفقات جديدة.. تعرف عليها

منذ نصف ساعة

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس تأجيل انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر بسبب «فضل»

منذ 39 دقيقة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

03:29 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه