بعد تداول قصة كفاحها.. وزيرة التضامن توجه التدخل السريع بتقديم' المساعدة لسيدة تعمل على دراجة لتوصيل الطلبات بالإسكندرية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لفحص حالة سهى عيد عبد الحميد عبدالله ٤٠ عاما، مطلقة وتعول طفلتين، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة كفاحها وتحديها للظروف الصعبة التي تمر بها.

وبفحص الحالة، تبين أن السيدة سهى تقيم مع ابنتيها في شقة صغيرة بإيجار شهري ٤٥٠ جنيها بالإسكندرية، وتحصل هي ووالدتها وشقيقتها على معاش تأميني عن والدها وتعمل على دراجة توصيل الطلبات للمنازل، كما تقوم والدتها بمساعدتها على المعيشة.

وقام فريق التدخل السريع بتسليمها ٢ بطانية وكراتين مواد غذائية، كما عرض عليها الفريق الحصول على مشروع من الأسر المنتجة، حيث انها تعمل بالخياطة، إلا أنها رفضت نظرا لإصابتها بضعف في البصر، وقام الفريق بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتحمل نفقة ايجار شقتها لمدة عام.

كما قام الفريق باتخاذ إجراءات توقيع الكشف الطبي تمهيدا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لها، فضلا عن عمل بحث يقدم لمؤسسة التكافل الاجتماعي لصرف مساعدة لها لمدة عام لحين استكمال اجراءات تقديم دعم نقدي لها من الوزارة.

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