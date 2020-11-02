البنك الأهلي يُبرم 3 صفقات جديدة.. تعرف عليها

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تعاقد نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز مع 3 صفقات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ونجح النادي الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز في التعاقد مع كلا من محمد كوفي وموسى ديوارا لمدة 3 موسم فيما استعار أحمد ياسين لمجة موسم واحد.

ويقود البنك الأهلي فنيا جهاز يتكون من محمد يوسف مدير فني وعادل مصطفى مدرب عام ومحمد رمضان مدرب مساعد وطارق سليمان مدرب حراس مرمى.

ويسعى الفريق للتعاقد مع العديد من الصفقات القوية خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف الفريق وتلبية احتياجات الجهاز الفني.

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