باباجان يهاجم سياسة أردوغان الخارجية: قائمة على العداء

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
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قال علي باباجان رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، إن السياسة الخارجية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، تقوم على العداء. 

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، خلال المؤتمر الأول لحزبه بولاية غازي عينتاب، جنوبي تركيا، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة وفق "العين الإخبارية".

 

وقال باباجان: إن هذه السياسة الخارجية، تسببت في خلق عداوات مع كافة بلدان المنطقة تقريبًا. 


 
 

وأشار في هذا السياق مخاطبًا أردوغان: "نفترض أنك تقيم في مجمع سكني مكون من 200 بناية، ودائمًا تقول: جميع من هنا أعداء لي، هل المشكلة إذن فيك أنت أم في الـ199 جارًا الباقين؟".

 

وأضاف قائلا: "مع الأسف قاموا بشخصنة السياسة الخارجية، وفق إيديولوجيات ضيقة للغاية"، متابعًا "لكننا عازمون على إنهاء هذه السياسات، لنعلي من قوة كلمتنا في المنطقة والعالم".


 
 

كما تعهد باباجان بإعادة النظام البرلماني بعد تعزيزه، مضيفًا: "سنؤسس لدولة القانون بمعناها الحقيقي بعد تقوية النظام البرلماني ليحل مكان النظام الرئاسي القائم حاليًا".

 

وشدد على أهمية "الفصل بين السلطات التشريعية، والتفيذية، والقضائية"، مضيفًا "وهذا لن يتحقق إلا بالعودة للنظام الرئاسي الذي يجمع فيه رجل واحد بكافة الصلاحيات والسلطات".


 
 

وتابع: "سنعيد تأسيس كافة الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة، وننفذ كل ما تقتضيه الديمقراطية التشاركية والتعددية"، مضيفًا "فالمشكلات والأزمات لا يمكن أن تحل إلا من خلال النقاش بحرية حوله دون خوف أو ترهيب".

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