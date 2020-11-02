وزير الداخلية يكرم أمين الشرطة المعتدى عليه من طفل المعادي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كّرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة تقديرًا لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفى أثناء إستيقافه إحدى السيارات يقودها حدث والذى أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هاربًا معرضًا حياة الأمين للخطر، وإلتزامه بسلوك الطرق القانونية فى التعامل مع هذا التجاوز.

وأكد السيد الوزير علـى إلتزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم، مع التحلى بأقصى درجات ضبط النفس رغم التحديات والمخاطر التى يتعرضون لها فى المواقف المختلفة والتى قد تصل فى بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصى من بعض المخالفين.

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