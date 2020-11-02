الأهلي يدرس تأجيل انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر بسبب «فضل»

يدرس مسؤولو النادي الأهلي تأجيل انضمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين وقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر للتواجد في معسكر الفراعنة المقبل استعدادًا لمواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة.





وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن منذ قليل اخيار 6 لاعبين من النادي الأهلي للتواجد في معسكر الفراعنة المقبل وهم محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة.





وتعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بالنادي الأهلي اجتماعا في الوقت الحالي لدراسة الموقف وتأجيل انضمام اللاعبين إلى معسكر منتخب مصر اعتراضا على تصرفات محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.





وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم تقديم شكوى ضد فضل في اتحاد الكرة ولجنة الانضباط وذلك بعد التطاول الذي حدث من جانبه وتعديه على محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر خلال احتفالية تسليم درع الدوري إلى الأهلي أول أمس السبت.





وتدرس لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح تأجيل ضم اللاعبين وفي حال استقرار الرأي سيتم إرسال اللاعبين إلى معسكر منتخب مصر وفقا للمواعيد الرسمية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل المباراة الأولى.



