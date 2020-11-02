ضربة موجعة لإنتر ميلان قبل مواجهة ريال مدريد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد الإسباني سيستضيف غداً الثلاثاء نظيره إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وأكد الصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري أن إنتر ميلان سيفتقد خدمات الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسس سانشيز في مواجهة الملكي.

وأوضح تانكريدي بالميري أن لوكاكو كان قد تعرض للإصابة في مباراة إنتر ميلان أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في بطولة دوري أبطال أوروبا وغاب على إثرها عن مباراة بارما في الدوري الإيطالي بينما دخل سانشيز المرحلة الأخيرة من تعافيه من الإصابة.

وأشار تانكريدي بالميري إلى أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة بينما يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد نقطتين ويتصدر شاختار دونيتسك الأوكراني المجموعة برصيد 4 نقاط ثم مونشنجلادباخ برصيد نقطتين.

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