البابا تواضروس يتقدم بالتعازى في كاهن إيبارشية الأقصر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء للأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر فى رحيل الأب المبارك القمص دوماديوس بخيت كاهن كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر، عن عمرٍ قارب الـ ٦٦ سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٣٧ سنة.

ولد في ٢١ فبراير ١٩٥٥ وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام ١٩٧٩سيم قسًا في٣ ديسمبر ١٩٨٣ على مذبح دير الشهيد مار بقطر بحجازة بقوص بيد مثلث الرحمات الأنبا مكاريوس مطران قنا السابق ونال رتبة القمصية في ٦ أغسطس ١٩٨٩انتقل للخدمة بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر.

وستقام صلاة تجنيزه في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر، بحضور صاحبي النيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر في الرابعة من مساء اليوم.

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