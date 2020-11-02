جمال الحربي: اتصال ولي عهد أبوظبي بالرئيس الفرنسي أحرق جميع مراكب التطرف

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
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أشاد الإعلامي بفضائية سكاي نيوز عربية جمال الحربي، باتصال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أنه أحرق جميع مراكب التطرف. 

 

وكتب الحربي في تغريدة له عبر حسابه بتويتر  :"‏‏‏‏اتصال محمد بن زايد بالرئيس ماكرون وما أكده في نبذ العنف والتعايش وعدم استغلال قدسية خاتم الأنبياء من قبل ممزقي الشعوب ومصدّري الإرهاب يضع النقاط على الحروف".

 

 

وأضاف الحربي: "اتصال واحد أحرق جميع مراكب التطرف التي كانت تحاول العبث بنا..الجميع استيقظ ليتصدى لأبواق الفتنة وما تحاول جرّنا إليه".

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