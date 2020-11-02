السد القطري ينال نصيب الأسد من جوائز الأفضل في الدوري القطري

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
وكالات
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توج الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد، ومواطنه سانتي كازورلا لاعب وسط الفريق، بجائزة أفضل مدرب ولاعب في دوري نجوم قطر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وذكر الموقع الرسمي لدوري نجوم قطر، اليوم الاثنين، أن تشافي نجح في تحقيق الفوز مع السد في أربع مباريات من أصل خمس خاضها خلال الشهر الماضي، حيث تميزت تلك المباريات بالغذارة التهديفية، بعدما سجل السد 20 هدفا واهتزت شباكه أربع مرات فقط.

ونجح كازورلا المنضم إلى النادي القطري بداية الموسم الجاري، في تقديم أداء رائع مع السد منذ انضمامه إليه قادما من فياريال، بعدما سجل أربعة أهداف وقدم أربعة تمريرات حاسمة لزملائه.

وحصل همام الأمين لاعب فريق الغرافة، على جائزة أفضل لاعب أقل من 23 عاما، حيث ساهم في فوز الفريق في ثلاث مباريات خاضها من أصل خمسة للفريق في الموسم حتى الآن.

ويتصدر السد ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه المباشر فريق الأهلي صاحب المركز الثاني.

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