لاعب الألومنيوم ينتقل للداخلية في صفقة تبادلية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements


انهي مسؤلي نادي الألومنيوم إجراءات انتقال مصطفى ناصر لاعب وسط مهاجم الفريق، لصفوف نادي الداخلية، في صفقة خالد تبادلية بين الناديين بعد أن تم الاتفاق على ضم فاروق محمد لاعب وسط شبان قنا المعار من نادي الداخلية بعد انتهاء مدة اعارته لنادي شبان قنا.

وعلم "الفجر الرياضى" من مصادره داخل نادي الألومنيوم ان الصفقة التبادلية بين نادي الألومنيوم والداخلية جاءت بموافقة الألومنيوم على انتقال مصطفى ناصر للداخلية وضم فاروق محمد لاعب الدخلية للالومنيوم، مع دفع نادي الداخلية مبلغ100 الف جنيه لإدارة نادي الألومنيوم.

يذكر ان مصطفى ناصر من أبناء نادي الألومنيوم، الذي لعب بقطاع الناشئين ثم فريق الدرجة الأولى، ثم انتقل للترسانة الموسم قبل الماضي، ثم عاد الموسم المنقضي للالومنيوم، لياتي انتقاله مؤخرا لصفوف الداخلية.

بينما يعد فاروق محمد من أبرز لاعبي وسط الملعب بالمجموعة الأولى الموسم المنقضي، وقدم موسم مميز مع نادى شبان قنا قادما من نادي الداخلية على سبيل الاعارة، لياتي تعاقده مؤخرا مع نادى الألومنيوم بعد انتهاء اعارته مع شبان قنا، جدير بالذكر أن فاروق احد أبناء محافظة الاقصر.

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ أقل من نصف ساعة

وصول طفل المرور وأصدقاءه إلى سرايا النيابة للتحقيق معهم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 6 ساعات

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يدرس تأجيل انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر بسبب «فضل»

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

البنك الأهلي يُبرم 3 صفقات جديدة.. تعرف عليها

منذ أقل من نصف ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

03:29 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه