لاعب الألومنيوم ينتقل للداخلية في صفقة تبادلية









انهي مسؤلي نادي الألومنيوم إجراءات انتقال مصطفى ناصر لاعب وسط مهاجم الفريق، لصفوف نادي الداخلية، في صفقة خالد تبادلية بين الناديين بعد أن تم الاتفاق على ضم فاروق محمد لاعب وسط شبان قنا المعار من نادي الداخلية بعد انتهاء مدة اعارته لنادي شبان قنا.





وعلم "الفجر الرياضى" من مصادره داخل نادي الألومنيوم ان الصفقة التبادلية بين نادي الألومنيوم والداخلية جاءت بموافقة الألومنيوم على انتقال مصطفى ناصر للداخلية وضم فاروق محمد لاعب الدخلية للالومنيوم، مع دفع نادي الداخلية مبلغ100 الف جنيه لإدارة نادي الألومنيوم.





يذكر ان مصطفى ناصر من أبناء نادي الألومنيوم، الذي لعب بقطاع الناشئين ثم فريق الدرجة الأولى، ثم انتقل للترسانة الموسم قبل الماضي، ثم عاد الموسم المنقضي للالومنيوم، لياتي انتقاله مؤخرا لصفوف الداخلية.



