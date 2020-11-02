أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء.

طقس الثلاثاء نهارًا

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة، كفر الشيخ)، وامطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بورسعيد، العريش).

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب شرق البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، إن أمس كان هو ذروة موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها محافظ البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن الامطار اليوم ستكون أقل غزارة من الأمس، ولن تصل لحد السيول مثلما حدث في جنوب سيناء، منوها بأن الاحوال الجوية ستتحسن اعتبارا من الغد على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأضاف مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ولكن تنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل مناشدا من يتواجد خارج المنزل ليلا عدم تخفيف الملابس.
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