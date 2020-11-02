تعرف على قائمة اللاعبين الراحلون عن منتخب السويس

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
Advertisements

قام فريق منتخب السويس، بالإستغناء عن مجموعة من اللاعبين استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وقد خرج من حسابات منتخب السويس فى موسم الانتقالات الصيفية الجارية ٢٣ لاعبًا ما بين استغناءت و انتهاء عقود و فسخ التعاقد لعدم دفع بقي مستحقات اللاعبين، وجاء هذا الاختيارات من المدير الفتى أشرف خضر لصعوبة مشاركة البعض منهم فى الموسم الكروى الجديد بدورى القسم الثاني.

وضمت قائمة الراحلين عن السويس كلا من: (عصام عابدين صانع العاب، و ماهر العشري مهاجم، و حسن ياسين صانع العاب، و احمد وائل مهاجم، و عبد الله شلبي مدافع، وباسم عادل مدافع، ومحمود عقل وسط ملعب، وحسن جابر وسط ملعب، و احمد ابو العلا مدافع، وعبودة عبد الغفار وسط ملعب، و خالد لطفي وسط ملعب، ومحمد عاطف وسط، و اسامة مرعي مدافع، و أشرف انور وسط، ومحمود الشناوى وسط، ومحمد ناجح وسط، و احمد عيد وسط، واحمد فتحى وسط، و اسلام شرقية وسط، و محمد شيكا مهاجم، و علي حسين مهاجم، و فتحى عثمان مهاجم، و بسام ابو حديد).

كما تم الابقاء علي كلا من: (محمود كوكو حارس مرمى، و محمد عاطف حارس مرمى، و نادر عاطف حارس مرمى، و كريم يكن مدافع، محمد هيكل مدافع، و مصطفي حافظ وسط ملعب،، وعمارة نيمار وسط ملعب، و محمود قطب صابع العاب، و يوسف محمد مهاجم، و نور العريان مهاجم).

وجدير بالذكر، ان مسئولو السويس أبرم ١٣ صفقة جديدة لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بأختيار أشرف خضر المدير الفني للفريق، وهم، (ابو النصر حلمي مهاجم المقاولون العرب ، وصلاح خطاب مهاجم غزل المحلة، وعماد علاء لاعب فاركو، وكريم عصمت مدافع الأوليمبي، ومحمد الدقي لاعب المنصورة، ورفعت مفتاح لاعب فاركو ، احمد الجندي و محمد جبل و احمد فراويلة لاعب المريخ البورسعيدي ، واحمد فتحي لاعب تليفونات بني سويف، وابراهيم عوض لاعب بيلا ، احمد فوزي ظهير المصري ووادي دجلة السابق).

أخبار تهمك

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

وصول طفل المرور وأصدقاءه إلى سرايا النيابة للتحقيق معهم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس تأجيل انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر بسبب «فضل»

منذ 35 دقيقة

البنك الأهلي يُبرم 3 صفقات جديدة.. تعرف عليها

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ ساعة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

03:29 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه