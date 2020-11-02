تعرف على قائمة اللاعبين الراحلون عن منتخب السويس

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قام فريق منتخب السويس، بالإستغناء عن مجموعة من اللاعبين استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.



وقد خرج من حسابات منتخب السويس فى موسم الانتقالات الصيفية الجارية ٢٣ لاعبًا ما بين استغناءت و انتهاء عقود و فسخ التعاقد لعدم دفع بقي مستحقات اللاعبين، وجاء هذا الاختيارات من المدير الفتى أشرف خضر لصعوبة مشاركة البعض منهم فى الموسم الكروى الجديد بدورى القسم الثاني.



وضمت قائمة الراحلين عن السويس كلا من: (عصام عابدين صانع العاب، و ماهر العشري مهاجم، و حسن ياسين صانع العاب، و احمد وائل مهاجم، و عبد الله شلبي مدافع، وباسم عادل مدافع، ومحمود عقل وسط ملعب، وحسن جابر وسط ملعب، و احمد ابو العلا مدافع، وعبودة عبد الغفار وسط ملعب، و خالد لطفي وسط ملعب، ومحمد عاطف وسط، و اسامة مرعي مدافع، و أشرف انور وسط، ومحمود الشناوى وسط، ومحمد ناجح وسط، و احمد عيد وسط، واحمد فتحى وسط، و اسلام شرقية وسط، و محمد شيكا مهاجم، و علي حسين مهاجم، و فتحى عثمان مهاجم، و بسام ابو حديد).



كما تم الابقاء علي كلا من: (محمود كوكو حارس مرمى، و محمد عاطف حارس مرمى، و نادر عاطف حارس مرمى، و كريم يكن مدافع، محمد هيكل مدافع، و مصطفي حافظ وسط ملعب،، وعمارة نيمار وسط ملعب، و محمود قطب صابع العاب، و يوسف محمد مهاجم، و نور العريان مهاجم).



وجدير بالذكر، ان مسئولو السويس أبرم ١٣ صفقة جديدة لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد بأختيار أشرف خضر المدير الفني للفريق، وهم، (ابو النصر حلمي مهاجم المقاولون العرب ، وصلاح خطاب مهاجم غزل المحلة، وعماد علاء لاعب فاركو، وكريم عصمت مدافع الأوليمبي، ومحمد الدقي لاعب المنصورة، ورفعت مفتاح لاعب فاركو ، احمد الجندي و محمد جبل و احمد فراويلة لاعب المريخ البورسعيدي ، واحمد فتحي لاعب تليفونات بني سويف، وابراهيم عوض لاعب بيلا ، احمد فوزي ظهير المصري ووادي دجلة السابق).