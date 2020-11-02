صندوق علاج الإدمان ينظم مبادرات توعوية لأهالي البحر الأحمر



وأوضح السدورى أن المبادرة تم تنظيمها بكل مدن البحر الأحمر واستمرت لمدة ١٠ أيام .

نظم صندوق مكافحة وعلاج الادمان والمخدرات بالتعاون مع مجمع اعلام الغردقة ومديريه الشباب والرياضة استمرت لمدة عشر ايام مبادرة طرق الأبواب وهى مبادره بالتوعية عن مخاطر الادمان والمخدرات.وقال هيثم السدورى مدير فرع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالبحر الأحمر إن المبادرة تهدف إلى التوعية بخطورة الإدمان بين الشباب.وأشار السدورى أن المبادرة شارك فيها عدة جهات منها مجمع الإعلام بالغردقة ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالبحر الأحمر.