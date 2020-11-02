بصورة رومانسة.. ريهام أيمن برفقة زوجها شريف رمزي

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شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ريهام أيمن بالصورة برفقة زوجها شريف رمزي وهو يقبلها ، وعبرت عن حبها الشديد له ، وكتبت : نعم ساكون حزينة عندما تذهب بعيداً عنى بس يارب تكون ومنتعش بعد الرحلة دي ، ديما صعب تقول وداعاً للشخص اللى بتحبه.



وعلق أحد متابعيها على الصورة وكتب : ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض أوي.



وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف"، مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.



يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.