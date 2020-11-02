رئيس 'الأعلى للإعلام' يزور مجلس الشيوخ لتقديم التهنئة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:42 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
ميسون أبو الحسن
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توجه الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لزيارة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لتهنئته بفوزه برئاسة المجلس، والإشادة بجهوده كشخصية قضائية مرموقة.

وثمّن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على هذه الزيارة، وأثنى على الكاتب الصحغي كرم جبر، باعتباره يمثل الإعلام المصري، وأكد المستشار أهمية وسائل الإعلام، وأنه يكن لها كل التقدير والاحترام؛ فهو من يرسم الصورة الصحيحة والصادقة لكل الأحداث التي تمر بها مصر.

وأضاف المستشار أنه يقدر الدور الفاعل الذي يقوم به رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزملائه في هذا التوقيت، وعلى ثقة بتقديم المزيد من النجاح على يد هؤلاء المخلصين لعملهم وللوطن.

 ومن جانبه قال كرم جبر إنه جاء لتهنئة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وأشاد به كإسم معروف وقامة قانونية كبيرة، وسيكون مجلس الشيوخ تحت رئاسته مظلة كبيرة للدراسات القانونية والسياسية في هذه الفترة وللسنوات المقبلة. 

 وأثنى "جبر" على مجلس الشيوخ، الذي يضم شيوخ وشباب ومتوسطي أعمار، مؤكدًا أن هؤلاء قادرون على تقديم تجربة جديدة وفريدة وغير مسبوقة، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على استعداد كامل للتعاون مع مجلس الشيوخ، والوقوف في ظهر الدولة المصرية، والدفاع عن قضاياها، ومساندتها في مختلف المواقف.

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مجلس الشيوخ كرم جبر الفجر الأعلى للإعلام

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