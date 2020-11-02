رئيس 'الأعلى للإعلام' يزور مجلس الشيوخ لتقديم التهنئة

توجه الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لزيارة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لتهنئته بفوزه برئاسة المجلس، والإشادة بجهوده كشخصية قضائية مرموقة.





وثمّن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على هذه الزيارة، وأثنى على الكاتب الصحغي كرم جبر، باعتباره يمثل الإعلام المصري، وأكد المستشار أهمية وسائل الإعلام، وأنه يكن لها كل التقدير والاحترام؛ فهو من يرسم الصورة الصحيحة والصادقة لكل الأحداث التي تمر بها مصر.





وأضاف المستشار أنه يقدر الدور الفاعل الذي يقوم به رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزملائه في هذا التوقيت، وعلى ثقة بتقديم المزيد من النجاح على يد هؤلاء المخلصين لعملهم وللوطن.





ومن جانبه قال كرم جبر إنه جاء لتهنئة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وأشاد به كإسم معروف وقامة قانونية كبيرة، وسيكون مجلس الشيوخ تحت رئاسته مظلة كبيرة للدراسات القانونية والسياسية في هذه الفترة وللسنوات المقبلة.



