ميركل: فيروس كورونا يزداد شراسة عندما تقل درجات الحرارة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:41 م
ميركل
ميركل
وكالات
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قال المستارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا يزداد شراسة عندما تقل درجات الحرارة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

                                

دخلت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور، الحجر الصحي، بعد مخالطتها مصاباً بفيروس كورونا المستجد.

 

وأصدرت  وزارة الدفاع الألمانية، بيانُا قالت فيه إن نتيجة الاختبار الأول الذي خضعت له كرامب كارنباور، التي تتزعم أيضاً الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، جاءت سلبية.

 

من المقرر أن يستمر التدبير الاحترازي، ستة أيام.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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ميركل فيروس كورونا درحات الحرارة اصابات كورونا

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