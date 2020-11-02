تفشي فيروس كورونا بين لاعبي وإداريين فريق سيون السويسري

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:34 م
سيون السويسري
سيون السويسري
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قام نادي سيون السويسري اليوم الاثنين بالإعلان عن وجود 13 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين لاعبيه وتسع حالت أخرى بين إدارييه، طبقا لما كشفت عنه نتائج الفحوص.


وأعلن سيون عن تأجيل مباراته التي كانت مقررة أمام لوزيرين بعد غد الأربعاء في المرحلة السادسة من الدوري السويسري الممتاز.


كذلك أعلنت رابطة الدوري السويسري عن تأجيل مباراتي كياسو أمام نوشاتيل كساماكس، في دوري الدرجة الثانية، وسيرفيت أمام فادوز في الدوري الممتاز.


وأوضحت الرابطة أن مباريات فريقي كساماكس وسيرفيت تأجلت في إطار الإجراءات الوقائية، حيث تنص اللوائح على عدم إقامة أي مباراة لفريق يشهد ست حالات إصابة أو أكثر بين لاعبيه أو حالات عزل للاعبين بسبب الاختلاط بحالات ثبتت إصابتها.

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