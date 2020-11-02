فحص 607 ألاف مواطن بالقليوبية بمبادرة علاج الأمراض المزمنة



واستطردت، أنه يجرى الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وذلك فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب وغيرها، بالإضافة إلي القوافل العلاجية وذلك من الساعه 9 صباحا وحتى 9 مساء، وسوف يتم الإعلان عن أماكن تقديم الخدمة من خلال الإدارات الصحية.

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الإثنين، استمرار العمل في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، التي يجرى تنفيذها في 11 إدارة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج "الاعتلال الكلوي"، من خلال فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى فحص 606 ألفا و900 مواطنا ومواطنة، من مستهدف المبادرة بالقليوبية والتي انطلقت 19 سبتمبر الماضي وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن المبادرة بمحافظة القليوبية تستهدف فحص مليون و167 ألفا و383 مواطنا ومواطنة، وصرف العلاج اللازم لهم وعمل قرارات على نفقة الدولة للعلاجات الشهرية.ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الصحية بمديرية الصحة بالقليوبية، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، كما تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق الـ40 عاما، كذلك المواطنين من 18 إلى 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإصابتهم بارتفاع في نسبة السكر وارتفاع بالضغط.وأشارت، إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين، والكشف المبكر عن مرضى السكر، والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.