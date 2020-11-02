هل يحصل محمد صلاح على شارة قيادة منتخب مصر؟

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد المنتخب الوطني الأول للدخول في معسكر يوم الثالث من نوفمبر الجاري، استعدادا لخوض مباراتي توجو، والتي ستقام يوم الرابع عشر والسابع عشر من نفس الشهر.


وتقام مباراتي توجو، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.


وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، قد خرج في تصريح تليفزيوني خلال ظهوره الأخير مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورتس" وأكد إنه لا يوجد ثوابت لشارة القيادة في العالم كله.


وأشار أنه يفضل على المستوى الشخصي أن تكون الشارة بالاختيار، نظرا لأن من يحمل قيادة المنتخب يجب أن يمتلك مواصفات القيادة.


وأكد محمد بركات مدير المنتخب، خلال تصريح تليفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس، أن ملف شارة قيادة المنتخب لم يحدث فيه أي تغيير وأن الأمر مازال بالأقدمية حتى الأن وليس الاختيار.

ويترقب الفرعون المصري محمد صلاح الموقف، قبل انضمامه لمعسكر مباراتي توجو، خاصة وأن كل الترشيحات الأخيرة تصب على اختياره لحمل شارة القيادة.

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