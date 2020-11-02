عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

ظهر مؤشر جديد خلال الساعات القليلة الماضية يؤكد قرب الأهلي من إتمام صفقة لاعب الموسم والذي طال إنتظاره بالنسبة للجماهير الحمراء.









ورفض الدولي المغربي بدر بانون لاعب الرجاء المغربي الإدلاء بأي تصريحات صحفية لوسائل الإعلام المغربية والتي كانت تودع بعثة الفريق المتجهة إلى القاهرة لمواجهة الزمالك ورد عليهم لقد إرتحت منك لم أشاهد منكم خبراً أبداً".









وأعطى اللاعب إشارة صريحة إلى أنه سيبقى بالقاهرة مؤكداً إنضمامه للنادي الأهلي فيما خلفت ردة فعله إستياء عارم لدى الإعلاميين المغاربة.



