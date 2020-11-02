لجنة الانضباط تعاقب نور الدين أمرابط وعمر السومة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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عاقبت لجنة الإنضباط والأخلاق في الإتحاد السعودي لكرة القدم السوري عمر السومة لاعب اهلي جدة والمغربي نور الدين أمرابط نجم النصر بعد مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.


وأقرت اللجنة غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على السوري بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنتر فيو عقب نهاية المباراة فيما تم تغريم المغربي أمرابط نفس المبلغ بسبب تواجده في غرف الملابس وإسمه غير مسجل في كشف اللقاء.


في الوقت الذي تم فيه فرض نفس العقوبة على لاعبي النصر عبد الرحمن مطلق الدوسري ونواف ضاحي العقيدي وهي القرارات الغير قابلة للإستئناف وفق المادة 139 من اللائحة.

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