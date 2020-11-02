لليوم الثاني.. استمرار مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:35 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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تستمر اليوم مفاوضات سد النهضة الإثيوبى بين الدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا" لليوم الثانى على التوالى، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه الثلاثاء الماضى، برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولى بجنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى.

ويبحث الخبراء الفنيين والقانونيين سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة الأطروحات من الدول الثلاث حول فترة ملء السد على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء غدا الثلاثاء.

ويشارك فى الاجتماع مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، للتباحث حول كيفيه إعادة إطلاق المفاوضات حول السد.

وتناولت وفود الدول الثلاث طرح رؤيتهم لآليه استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى بالتوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وتؤكد مصر دائما على ضرورة تعزيز التعاون فى إدارة الموارد المائية المشتركة بين كافة الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما يعود بالنفع على الجميع وفى الوقت نفسه لا يسبب أضرارًا لأى من هذه الدول وذلك فى إطار احترام مبادئ القانون الدولى المنظم لهذا الأمر، وهذا الأمر ينطبق على سد النهضة لذلك لابد من التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول قواعد الملء والتشغيل للسد بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أحادية من شأنها التأثير سلبا على الاستقرار بالمنطقة، وأن مصر حريصة كل الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق الملزم.

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