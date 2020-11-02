إصابة شخصين في انفجار اسطوانة غاز بالقليوبية

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أصيب شخصان، اليوم الإثنين، إثر انفجار اسطوانة غاز بمنزل كائن بقرية العمار الكبرى، دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى السيطرة على الحريق، ونقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بانفجار اسطوانة غاز بمنزل بقرية العمار الكبرى بدائرة مركز طوخ، نتج عن الحادث إصابة شخصان جرى نقلها لمستشفى بنها الجامعى.



جرى السيطرة على الحريق بالمنزل، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، وتولت النيابة التحقيق.