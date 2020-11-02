مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة0.01%
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:18 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1426.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيممة 427.1 ألف دينار بحريني.
وبختام الجلسة ، صعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.58% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.45%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.72% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.34% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.46%.
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