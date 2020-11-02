مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة0.01%

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1426.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيممة 427.1 ألف دينار بحريني.



