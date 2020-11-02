بعد رفع الحظر عنها باليابان.. ماذا تعرف عن موالح الزراعات المصرية؟

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قرار هام اتخذ في الساعات الأخيرة بشأن موالح الزراعات المصرية يسمح لها بالدخول السوق الياباني مرة آخرى بعدما كان محظور تداولها في أسواق طوكيو منذ قرابة 25 عام.



وفي هذا الشأن، قال أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، إن وزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية الياباني ة، أصدرت قرارًا، اليوم الأحد، برفع الحظر المفروض على نفاذ المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني ة، والذي استمر قرابة 25 عامًا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن موالح الزراعات المصرية وحجم تصديرها في مختلف دول العالم:



- الموالح المصرية تحتل حاليا المركز الأول عالميا، وفقا لما أعلنه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



- أهم الصادرات الزراعية لمصر في 2020 هي الموالح حيث تم تصدير مليون و398 ألف 232 طن موالح لتحتل المركز الأول بين الصادرات الزراعية المصرية.



- في الأيام الأخيرة، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري، عن فتح أسواق كل من دولتي أوزباكستان وأندونيسيا أمام صادرات مصر من الموالح والجريب فروت.



- مصر احتلت الصدارة في تصدير الموالح وهذا أمر غير مسبوق خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا حتى أنها سبقت إسبانيا التى كانت تحتل المرتبة الأولى في الأعوام السابقة.



- مصر حاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال متقدمة على إسبانيا التي كانت تحتل الصدارة في الأعوام الماضية، والبرتقال المصري حاليا يغزو الأسواق الاسبانية نفسها حيث استقبلت هذا العام حوالي ثلاثة آلاف طن برتقال من مصر.



- البرتقال يمثل المساحه الاكبر بين كل المساحات المنزرعه بالفواكه بمصر حيث تشكل زراعات الموالح نحو 350الف فدان.



- صادرات البرتقال المصرى تحتل المرتبة الأولى لدول الخليج وللدول الاسيوية، وطالبت العديد من الدول الأسيوية على رأسها الصين، وعدد من الدول الخليجية، بمضاعفة صادرات مصر لها من البرتقال، خاصة البرتقال البلدى الذى يستخدم فى صناعة العصائر، حيث قامت العديد من الشركات فى دول أسيا بمتابعة مراحل زراعة البرتقال والإجراءات التى تتم حتى تعبئته للتصدير لضمان الجودة.



- معظم صادرات البلاد من البرتقال تأتى من المزارع الكبيرة على الأراضى الصحراوية المستصلحة، بدلًا من الحقول الخصبة القديمة فى الدلتا ووادى النيل، حيث حيازات الأراضى مجزأة ولا يستطيع المزارعون تحمل مستوى الاستثمار المطلوب للإنتاج من أجل تصدير.

