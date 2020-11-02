مؤشرات بورصة الكويت تكتسي بالأخضر في ختام تعاملات اليوم

تزينت بورصة الكويت باللون الأخضر في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحاً 19.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5364.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% رابحاً 23.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5903.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% رابحاً 9.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4297.98 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.34% رابحاً 14.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4341.18 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 146.8 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8778 صفقة.





صعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.15%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.97%، ثم قطاعي المواد الأساسية والخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.10%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%.